اغتيال عنصر من قوات حكومة دمشق في ريف درعا الغربي على يد مجهولين

اغتال مسلحون مجهولون "مساعداً في فرع الأمن العسكري" التابع لحكومة دمشق بعد استهدافه بالرصاص على الطريق الواصل بين بلدتي تسيل وسحم الجولان في ريف درعا الغربي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، فإن القتيل يعمل "مسؤول الدراسات الأمنية" في مفرزة بلدة الشجرة، وينحدر من ريف تلكلخ بحمص.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 253 استهدافاً، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 207 أشخاص، هم: 100 من المدنيين، بينهم امرأتان و4 أطفال، و85 من قوات حكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر ما تسمى "التسويات"، و11 من المسلحين السابقين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، وعنصر سابق من مرتزقة داعش و7 مجهولي الهوية و3 عناصر من "الفيلق الخامس" والمجموعات الموالية لروسيا.

وتصاعدت حدة الفوضى والفلتان الأمني منذ أن أجرت حكومة دمشق لما تسمى "التسويات" أو "المصالحات" برعاية روسية، حيث باتت حالات الاغتيال والخطف شبه يومية، مستهدفة كل من المدنيين والعسكريين، وسط إغفال حكومي وتركيزها على إجراء ما تسمى عملية التسوية أو المصالحة التي أثبتت حالات الفوضى والفلتان المستشريين فشلها.

(د ع)