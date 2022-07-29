وعمد مسلحون مجهولون إلى اغتيال قيادي سابق من "المسلحين المحليين" ممن أجروا "تسويات" وبات يعمل في صفوف "الأمن العسكري"، حيث تعرض لإطلاق نار في مدينة نوى بريف درعا الغربي، ما أدى لمقتله على الفور، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لتوثيقات المرصد 315 استهداف جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 272 شخصاً، هم: 132 من المدنيين بينهم 3 نساء و5 أطفال، و116 من العسكريين التابعين لحكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر "التسويات"، و13 من المسلحين المحليين السابقين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، ومرتزق سابق بداعش و7 مجهولي الهوية و3 عناصر من "الفيلق الخامس" والمسلحين الموالين لروسيا.

(د ع)