اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني

أفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن الممثل السابق للمرشد الإيراني في سيستان وبلوشستان والعضو الحالي في مجلس خبراء القيادة، قتل بعد أن أطلق مسلح النار عليه عندما كان موجودا في أحد فروع البنك الوطني في مدينة بابلسر.

وذكرت وسائل إعلام، أن سليماني كان جالسا في البنك، فإذا بالمهاجم أخذ مسدس حارس البنك وفتح النار عليه، ما أدى إلى مقتل سليماني وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

وكان عباس علي سليماني واحداً من 88 عضواً في مجلس الخبراء المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، أعلى سلطة في البلاد، وفقا لفرانس برس.

وممثلو خامنئي رجال دين ينوبون عنه على مستوى الأقاليم، وفقا لرويترز.

(م ش)