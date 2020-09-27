ساعات قليلة وتنتهي فعاليات مهرجان ليلون السينمائي الدولي للأفلام في مقاطعة الشهباء والتي بدأت في الـ 21 من أيلول المصادف ليوم السلام العالمي.

وتعمل اللجنة التحضيرية ومنذ ساعات الصباح على إنهاء أعمال تصوير وإنتاج أغنية مصورة، ليتم عرضها اليوم، في مخيم برخدان.

ويشارك في الأغنية المصورة كل من حكمت جميل من عفرين، نهلة موسى من حماة، نايمة بكدوف من إيرلندا، والأغنية من تأليف ألحان الفنان جوان حسن، والكلمات العربية والإنكليزية من تأليف الفنان عبدو فخامة.

عضو اللجنة الإدارية في مهرجان ليلون مسعود كراد قال إن أعمال تصوير الأغنية بدأت صباح اليوم، حيث من المقرر عرضه خلال فعاليات اليوم الأخير للمهرجان.

(كروب/ك)