أغنية مصوّرة تجسّد مقاومة الشّيخ مقصود

أغنية "مقاومة الشيخ مقصود" مستوحاة من المقاومة التاريخية التي أبداها أبناء الحي والمقاتلون في خنادق القتال والذين ضحّوا بأرواحهم في سبيل العيش بكرامة.

الأغنية من ألحان الفنان أحمد خاني يؤديها عدد من الفنانين من حي الشيخ مقصود، ومن إخراج المخرج حسن خمكين. وسجلت الأغنية في استديو مركز جميل هورو للثقافة والفن واستمر العمل عليها لمدة 3 أشهر.

كما ساهم أعضاء فرقة المسرح في مركز جميل هورو في إعداد الكليب من خلال تجسيد الوقائع التي جرت أحداثها في ساحات القتال من خلال تمثيله.

وتمّ تسجيل الكليب في شوارع حي الشيخ مقصود والسكن الشبابي في حي الأشرفية إلى جانب بعض جبهات القتال التي لا زالت شاهدة على ضراوة المعارك وضخامة المقاومة المقدّمة.

مؤلّف الأغنية الفنان أحمد خاني قال إنّ الأغنية تلخّص المقاومة التاريخية من خلال كلماتها، وأضاف : "مهما جسّدنا تلك الأحداث تبقى الكلمات عاجزة عن وصف تضحيات الشهداء".

ومن جهته أشار المخرج حسن خمكين إلى العوائق التي واجهها طاقم العمل ممّا أدى إلى تأخير إنجاز الكليب، وقال: "واجهنا بعض الصعوبات في العمل وذلك بسبب قلّة المقاطع المصورة في الأرشيف التي توثّق مقاومة الشيخ مقصود. الأمر الذي استوجب تجسيد تلك الوقائع وتمثيلها بمساعدة أعضاء الفرقة المسرحية".

وأضاف خمكين بأنه تمّ الانتهاء من تصوير الكليب وهو في طور المونتاج، ومن المقرّر أن يعرض في الأسبوع القادم على القنوات التلفزيونية ومنصّات التواصل الاجتماعي.

(ك)

ANHA