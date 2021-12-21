حضر العرض الأول لأغنية "ألحان منسية" المئات من أهالي مدينة الطبقة وممثلون وممثلات عن الإدارات المدنية في شمال وشرق سوريا والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية والشبيبة الثورية ومكاتب المرأة.

بدأ العرض بالترحيب بالحضور بست لغات "العربية والكردية والسريانية والأرمنية والجركسية والتركمانية" من قبل مخرج الأغنية بيكس داري، ودعاهم للوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء.

من ثم تم عرض فيلم سنفزيوني قصير عن كواليس الأغنية والتصوير الذي استغرق عاماً كاملاً مدته 30 دقيقة.

تلاها العرض الأول لفيديو كليب الأغنية والتي مثلت عموم شعوب ومكونات المنطقة وضمت 6 لغات مختلفة من الكردية والعربية والسريانية والشركسية والأرمنية والتركمانية والتي تهدف لتوحيد المكونات بجميع أطيافها ودياناتها.

كما تم إلقاء عدة كلمات جاء في مجملها التهنئة والشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل وتمنوا لهم دوام التوفيق والنجاح والمثابرة.

وشارك في إخراج وإعداد هذه الأغنية التي تم استخلاصها من ألحان وكلمات التراث والفلكلور الشعبي لمكونات المنطقة، كل من دليل ميرساز وبيكس داري، والفنانون المشاركون حسب الظهور هم "ملك اليتم وياسمين العسكر وشادي سرحان ومنة الله طعمة ودليل ميرساز وعلي داوود وأفين أنور بلال وسيماف داري وميلاد حبيب صومي ومصطفى محمد العلي وسيدرا دامرجي وهوفيك كيفورك وزينب إسحاق وفرقة يرثوثا السريانية وفرقة البروز الشركسية وفرقة الرقة للفنون الشعبية وفرقة الطبقة للفنون الشعبية وكومينا كوفندا روج آفا".

والإشراف الموسيقي "محمود برازي، والتوزيع سرخبون زيور، وعزف طمبور محمد بلكو، ونفخيات هفال هوزان والكورس نسرين بوطان وسمية سري كانيه وجيمن عثمان وسيماف داري وهوزان وزير وإيفان محمد ويوسف وأصمان ودمهات كور ودليل ميرساز وأفين أنور بلال.

والتصوير "مدير التصوير رودر حبيب ومساعد تصوير أول محمد موسى وحسن خمكين ومساعد تصوير ثاني جيما حسن"

كواليس: مايا برو والفوتو: حسن خمكين تصوير درون سمير الشعير وياسر السالم ومساعد تصوير درون عبد الله شيخو ورافعة سلايدر رونين رودر حبيب برودكشن هفال كليستان وعلي العلايا وبيكس داري

سيناريو دليل ميرساز ومونتاج رودر حبيب وإخراج دليل ميرساز

وفي ختام العرض تم تكريم المراكز التي شاركت في إنجاز هذا العمل وهي كل من "مركز منبج للثقافة والفن والجمعية الشركسية الخيرية للثقافة ومركز الطبقة وتراث الطبقة مركز الرقة وفرقة الرقة والجمعية السريانية وكومين كوفند روج آفا جيايي كورمينج الشهباء ومركز جميل هورو حلب وفرقة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي واستديو الشهيد ولات". كما جرى تكريم كل الفنانين المشاركين في الأغنية.

وفي الختام شكر معد الأغنية بيكس داري جميع المؤسسات في الإدارة الذاتية والأشخاص وقوى الأمن الداخلي الذين ساعدوا على إنجاز هذا العمل.

(س ك/ل)

ANHA