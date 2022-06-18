أفين سويد: استهداف الشهيد فرهاد شبلي استهداف للإدارة الذاتية وخرق لسيادة العراق وجنوب كردستان

شنت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال التركي، يوم الجمعة 17 حزيران، سيار في منطقة كلار في محافظة السليمانية، أدت إلى استشهاد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فرهاد شبلي، وثلاثة أشخاص آخرين.

وتبعد كلار التابعة لمحافظة السليمانية في جنوب كردستان حاولي 379 كلم عند الحدود العراقية- التركية، وهناك مصادر تؤكد أن الطائرة المسيرة التركية انطلقت من إحدى قواعد جيش الاحتلال التركي الموجودة في جنوب كردستان.

وأدانت ممثلة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في جنوب كردستان أفين سويد في تصريح لوكالتنا الهجوم العدواني لدولة الاحتلال التركي.

وأكدت أفين سويد أن نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فرهاد شبلي "توجه جنوب كردستان من أجل تلقي العلاج هناك، وإجراء بعض الفحوصات الطبية".

وبيّنت أفين سويد أن الهجوم الذي استهدف نائب الرئاسة المشتركة هو هجوم ضد الإدارة الذاتية وكافة مكونات شمال وشرق سوريا، وحملت الحكومة العراقية وحكومة جنوب كردستان مسؤولية استشهاد فرهاد شبلي، وقالت: "على كل الحكومتين توضيح موقفهما من الهجوم. الهجوم خرق واضح للسيادة العراقية وسيادة إقليم كردستان، ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية".

(م)

ANHA