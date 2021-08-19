أفين شيخموس تطالب المثقفين بدور أكبر في تعريف الإدارة الذاتية

تستمر وقائع الندوة الحوارية التي ينظمها مجلس سوريا الديمقراطية، تحت شعار "المثقف وآفاق الحل السياسي في سوريا" في صالة زانا بمدينة قامشلو.

كانت الندوة قد تناولت في محورها الأول الوضع السياسي الراهن في سوريا، والتي سلطت فيها رئيسة المجلس التنفيذي في مجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، الضوء على تواصل الإدارة الذاتية مع القوى الدولية للتعريف بمشروع الإدارة.

وتناول المحور الثاني للندوة الحوارية، دور المثقف في إيجاد أرضية ملائمة لحل معضلة سوريا، والتي ألقتها الناطقة الرسمية لمنظمة إيزدينا، أفين شيخموس، وقالت بهذا الخصوص: "للمثقف دور هام جداً في المجتمعات، لأن المثقف يجب عليه أن يكون ملمّاً بالكثير من اللغات، بالطبع هذا لا يعني أنه من لا يتقن الكثير من اللغات غير مثقف"، موضحة في حديثها عن أهمية تعددية اللغات للاطلاع على كل ما يحدث حوله وفي الدول المجاورة، خاصة تلك التي مرت أو تمر بتجارب مشابهة لما تمر به سوريا عامة وروج آفا خاصة.

وأضافت: "ويستفاد المثقف من تجاربه ويعقب عليها ليسقطها على تجربة بلده والاستفادة منها، والإشارة بتلك التجارب للإدارة الذاتية كي تستفيد منها، وتسليط الضوء على النواقص الموجودة لدى الإدارة وتصحيحها، وإفساح المجال له دائماً للقيام بهذا العمل".

ودعت أفين شيخمو المثقفين لأداء: "الدور الأكبر يقع على كاهل الإدارة الذاتية كي تفسح المجال أمام المثقف للعمل على هذه الأمور والمساهمة في كشفها وتخفيفها"، مضيفة "يجب أن يكون أمام المثقف كافة المجالات متاحة، ليكتب ويفصح عن كافة النواقص وبحرية تامة ومن غير خوف بل والتحدث عبر المنابر الإعلامية التابعة للإدارة الذاتية، لأن معظم الدوائر والمسؤولين لا يتابعون إلا منابرهم".

وتابعت: "أعتقد كما يعتبر الكثيرون هنا القيم الظرفية الحالية في روج آفا سانحة نوعاً ما لانبعاث المثقف ودوره النقدي، لإصلاح ما لم تقم به الأحزاب والهيئات الموجودة على إصلاحه، وعلى الإدارة الذاتية أن تسمح وتعطي الفرصة للمثقف ليمارس دوره في الإصلاح والنقد".

وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش أمام الحاضرين لإبداء آرائهم حول أهمية ودور المثقف في دعم مشروع الإدارة الذاتية، وتعريفها للعالم وذلك عبر المنابر الإعلامية.

(كروب/م)

ANHA