أفين جمعة: حبس مياه الفرات كارثة بيئية حقيقة تهدد حياة ملايين البشر

بدأت تركيا منذ تشرين الثاني عام 2020 الفائت، بحبس مياه نهر الفرات عن الأراضي السورية، ما أدى إلى انحسار المياه، وانخفاض كبير في منسوب بحيرات السدود إلى أكثر من 5 أمتار شاقولية بحسب مكتب هيئة الطاقة والاتصالات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وأبرمت اتفاقية بين كل من تركيا وسوريا والعراق عام 1987، تنص على ضخ تركيا لمياه نهر الفرات إلى الأراضي السورية بمعدل 500 متر مكعب في الثانية وهو ما لم تلتزم تركيا بتنفيذه.

وحيال ذلك قالت الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، أفين جمعة، إنهم مطلعون على الصعوبات التي يمر بها الأهالي بسبب انخفاض منسوب مياه نهر الفرات وبشكل خاص مع شح الأمطار الموسمية خلال هذا العام.

'التمهيد لارتكاب إبادة جماعية'

ونوّهب أفين إلى أن ممارسات تركيا في خفض منسوب مياه نهر الفرات هو "تمهيد لارتكاب إبادة جماعية، من خلال تعطيش الأهالي والتسبب في جفاف المنطقة وتعريض السكان للخطر وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا".

'خرق للمواثيق الدولية'

ولفتت أفين إلى المعايير القانونية التي اتفقت عليها كل من سوريا وتركيا والعراق حوال حصص مياه نهر الفرات وقالت: "من الناحية القانونية ووفق قانون روما يعتبر حبس مياه نهر الفرات جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية، ويعتبر انتهاكًا للمعاهدة التي تم توقيعها بين سوريا والعراق وتركيا حول حصة سوريا والعراق من مياه نهر الفرات، والتي يفترض أن تكون 500 متر مكعب في الثانية، لكن في الوقت الحالي تم خفضه إلى أقل من الربع، لذا يتطلب من حكومة دمشق والحكومة العراقية القيام بواجبهما حيال هذا الأمر، وتقديم شكوى ضد تركيا لمحكمة العدالة الدولية".

'إعداد تقرير مفصل عن واقعة خفض منسوب نهر الفرات'

وحيال ما يمكن فعله من قبل جمعية حقوق الإنسان في الجزيرة للحد من هذه الانتهاكات قالت أفين جمعة: "نحن حاليًّا نعد تقريرًا مفصلًا عن واقعة خفض منسوب نهر الفرات، لرفعها إلى جهات حقوقية، نطالب فيها بتقديم شكوى للأمم المتحدة، لتضغط بدورها على تركيا للحد من انتهاكاتها الممنهجة بحق الأهالي".

'الشعب مقبل على كارثة بيئية'

وتوجهت الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة بالنداء إلى المنظمات العالمية للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي تقف على مسألة الأمن الغذائي وأمن السكان، كي تؤدي دورها، والضغط على تركيا لتوفير حصة سوريا والعراق من مياه نهر الفرات لإنقاذ المنطقة من كارثة بيئية تهدد الأمن الغذائي في المنطقة والتي بدأت نتائجها بالظهور حاليًّا".

(م ح)

ANHA