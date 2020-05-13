أفين باشو: مقترحات القائد أوجلان سبيل لحل أزمات الشرق الأوسط

تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان منذ اعتقاله 1999, وهدفها القضاء على الشعب الكردي والفكر الديمقراطي والحد من حل الخلافات والأزمات التي تمر بها المنطقة والشرق الأوسط.

وخلال اللقاءات القليلة التي سمحت بها السلطات التركية تحت الضغط، طرح القائد عدة مقترحات من شأنها حل الأزمات العالقة في الشرق الأوسط والعالم، كون القائد يسلط الضوء على أسباب هذه الأزمات ويبين سبل حلها.

عضوة منسقيه مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، أفين باشو، قالت في لقاء أجرته معها وكالتنا "الشعب في شمال وشرق سوريا مثل باقي شعوب العالم تناضل ضد كافة العوائق والمشاكل التي تعرقل طريق وصولها للحرية".

محاولتها فشلت والقائد لديه سبل الحل

وأشارت أفين باشو، إلى أن المكونات في مناطق شمال وشرق سوريا تتعايش على مبدأ أخوة الشعوب والمساواة بين كافة المكونات، الذي ذكره القائد عبدالله أوجلان في مجلداته الخمس، أردفت "لذلك محاولات الدولة التركية في القضاء على فكر وفلسفة القائد في المنطقة باءت بالفشل".

ونوهت أفين باشو، أن سبب العزلة المفروضة على القائد، هو خوف الدولة التركية من إمكانات وأفكار القائد في إيجاد حلول للمشاكل في الشرق الأوسط بشكلٍ عام وفي تركيا وسوريا بشكلٍ خاص, وتابعت "الدولة التركية تعمل لأن يكون الشرق الأوسط بؤرة الصراعات والاقتتال من أجل تحقيق أهدافها في إحياء الدولة العثمانية مجدداً".

ولفتت عضوة منسقيه مؤتمر ستار في الحسكة، إلى أن القائد عبدالله أوجلان لديه سبل الحل لجميع الأزمات والخلافات التي تحصل في المنطقة والشرق الأوسط، وخاصة المشاكل التي تحصل بين الأديان, المكونات والقوميات، وتابعت بالقول "الدول الخارجية لا تريد مصلحة الشعوب في الشرق الأوسط، وإنما تتدخل من أجل مصالحها".

سبل حل الأزمات في الشرق الأوسط

وأشارت أفين باشو، في خضم حديثها لوكالة أنباء هاوار إلى أن الحل لأزمات الشرق الأوسط هو "بناء مشروع الأمة الديمقراطية" الذي تحدث عنه القائد في مجلداته "والذي سيكون حلاً لجميع القضايا والعوائق التي تمر بها جغرافية الشرق الأوسط".

وبيّنت أفين، أن ما يمر به الشرق الأوسط هي "مشاكل مصطنعة" من قبل دول خارجية، كونها تتدخل في شؤون المنطقة من أجل السيطرة عليها، وتابعت "ولحل هذه المشاكل على جميع المكونات والأديان التي تعيش في المنطقة الاتحاد والعيش المشترك".

′المنظور السياسي للقائد أوجلان أحد أسباب العزلة وتشديدها′

وأكدت عضوة منسقيه مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، أفين باشو، أن المنظور السياسي الذي يطرحه القائد عبد الله أوجلان لحل مشاكل الشرق الأوسط هو سبب من أسباب فرض العزلة المشددة عليه ومحاولة القضاء على فكره وفلسفته.

وأشارت، في نهاية حديثها إلى أن نساء شمال وشرق سوريا وجميع أجزاء كردستان واثقات بإرادتهن التي منحها لهن القائد، "سوف نقاوم وننتفض في وجه العدوان إلى أن يتم كسر جدران سجون إمرالي وخروج القائد منها".

(هـ ن)

ANHA