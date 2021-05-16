أطلقت المنظمات والشخصيات النسائية حملة في الـ 10 من شهر أيار/ مايو الجاري، تحت عنوان "لنبنِ أنفسنا من أجل الحياة، كفى لإبادة النساء" و "صونًا لحياة الرياديات، كفى لإبادة النساء".

وتهدف الحملة إلى تعزيز المناهضة لجرائم اغتيال النساء، من خلال التركيز على تمكين التضامن بين المنظمات، وتعزيز الثقة والتقارب بين النساء، والالتزام الأخلاقي والسياسي إلى تحقيق العدالة ضد الظلم الذي تعاني منه النساء في العالم.

وفيها أعلنت 74 منظمة نسوية والعشرات من الشخصيات النسائية النافذة حول العالم عن هذه الحملة، لمناهضة جرائم اغتيال النساء، ووضع حد للإبادات النسائية الراهنة والتاريخية.

وفي هذا الإطار، سلطت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، أفين باشو، خلال لقاء مع وكالتنا، الضوء على تعزيز الاتحاد والترابط النسائي العالمي لمناهضة العنف والإبادة بحق النساء، مؤكدةً أن نساء شمال وشرق سوريا يؤيدن هذه الخطوات التي تعتبر سبيل القضاء على العنف بحق المرأة.

وأشارت أفين باشو إلى أن جميع عمليات إبادة النساء على كافة الصعد تأتي نتيجة سلطة وهيمنة النظام السلطوي الذكوري الذي ساد العالم منذ ٥٠٠٠ سنة، وأوضحت أفين أن هذه الذهنية همشت المرأة التي تمثل نصف المجتمع وتربي النصف الآخر.

'النساء استطعن استعادة دفة قيادة المجتمع'

مشيرةً إلى أن "كافة عمليات الإبادة التي مورست بحق النساء أدت إلى ابتعاد المرأة عن جوهرها القيادي للمجتمع، ولكن من خلال التنظيمات والاتحادات النسائية، تقوم المرأة بتنظيم نفسها للوصول إلى الوعي المجتمعي، والتخلص من الركود الذي يعاني منه وكسب حقوقها المشروعة".

منوهة إلى أنه وفي هذا الإطار، استمرت التنظيمات النسائية بأعمالها للوصول إلى هدفها المنشود، وأكدت أفين أن نساء شمال وشرق سوريا استطعن من خلال ثورتهن استعادة دفة قيادة المجتمع إلى النساء، إيمانًا منهن ببناء مجتمع حر وديمقراطي يكون عموده حرية المرأة.

مضيفة: "إن الأعمال التي تقوم بها النساء في شمال شرق سوريا، هي نتاج لمقاومة آلاف النساء، وهذه الأعمال لن تتكلل بالنجاح سوى بإعلان اتحاد نسائي عالمي، لأن الإبادة والعنف الممارس على النساء هي قضية نسائية عالمية، وتعتبر هذه الحملة المعلن عنها خطوة أساسية للوصول إلى هذا الاتحاد العالمي".

واختتمت أفين باشو حديثها، بالتأكيد على أن الحملة تهدف إلى النهوض بالمرأة والقضاء على العنف والإبادة بكافة أشكالها.

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ANHA