عفو بخصوص المقاتلين الفارّين من خدمة واجب الدفاع الذاتي

وأصدرت القيادة العامة لقوات الحماية الذاتية وبالاشتراك مع مكتب الدفاع في شمال وشرق سوريا تعميمًا، حمل الرقم /21/، بمناسبة عيد الأم وعيد نوروز.

وتضمن التعميم عفوًا عامًّا صادرًا عن القيادة العامة لقوات الحماية الذاتية بالاشتراك مع مكتب الدفاع في شمال وشرق سوريا.

وجاء في التعميم: "تم الاتفاق على إصدار عفو بخصوص جميع المقاتلين الفارّين من خدمة واجب الدفاع الذاتي ليتم تسوية أوضاعهم، إن كانوا غير متورطين مع الأنظمة الإرهابية أو في جرائم قتل أو سرقات أو عمليات اختلاس، وتبدأ تسوية الأوضاع بتاريخ 21 آذار ولغاية 15 آب".

وأكد التعميم شمول العاملين والمتطوعين ضمن الدفاع الذاتي.

(أ ب)

ANHA