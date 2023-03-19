افتتاح  صالتي عزاء في الحسكة بعمل كومينالي

بهدف تخفيف الأعباء عن الأهالي في حالات العزاء، بادرت كومينات "منور خلو، علي شير، شفان جاجان، خويندا وزانا، في حي الكلاسة بمدينة الحسكة، إلى تنظيم عمل تشاركي من أجل بناء صالتي عزاء.

وأنهت الكومينات بناء الصالتين إحداهما للرجال بمساحة 200 متر مربع، وأخرى للنساء بمساحة 160 متراً مربعاً.

وبدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة عضوة مجلس الناحية الشمالية في الحسكة نورة البدورة ، توجهت فيها بالشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع الذي يمثل تعاون الكومينات، ويجسد فكرة العمل التشاركي.

وتمنت نورة البدورة، أن تعمم هذه التجربة على جميع الكومينات في شمال وشرق سوريا.

وبدورها قالت رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة أفين باشو إن "جوهر الكومين هو تقديم الخدمات لأهالي الكومين، بحسب احتياجاتهم"

وشكرت أفين باشو كل من ساهم في هذا العمل وتابعت قائلة: "هذه الكومينات مثال للعمل الناجح والقيم".

وانتهت مراسم الافتتاحية بإيقاد شعلة نوروز من قبل أعضاء الكومينات الخمسة، وعقد حلقات الدبكة على أنغام الأغاني الفلكلورية والتراثية.

ANHA