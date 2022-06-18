افتتاح  مركز للمجلس الاجتماعي الأرمني في ريف دير الزور الغربي

وحضر حفل الافتتاح الذي نُظم في منطقة السبعة كيلو بريف دير الزور الغربي أعضاء من المجلس الاجتماعي الأرمني في الحسكة، وأعضاء من المؤسسات المدنية والعسكرية، وعدد من شيوخ ووجهاء العشائر.

وبدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعدها رئيس المجلس الأرمني في دير الزور محمد العليوي كلمة قال فيها: "منذ مئة وسبع سنوات هُجر الأرمن إلى هذه المنطقة وإلى العديد من المناطق في العالم وهذا كله من بطش الدولة العثمانية التي شتت الأرمن".

وشكر محمد العليوي أهالي دير الزور بشكل عام لما قدموه لأبناء المكون الأرمني عندما تم تهجيرهم، وأضاف: "نحن اليوم بصدد افتتاح المجلس الاجتماعي الأرمني تأكيداً منا على عدم نسيان القضية الأرمنية والمذبحة البشعة التي قام بها العثمانيون عام 1915 والتي راح ضحيتها مليون ونصف مليون شهيد من الأطفال والنساء والشيوخ والعلماء ورجال الدين".

ولفت "نحن هنا مستمرون بالدفاع عن قضيتنا ومستمرون بالوقوف إلى جانب المكونات الأخرى على هذه الأرض ضد أي اعتداء يهدد أمن وأمان المنطقة سواء من المحتل التركي أو غيره".

وأكد محمد العليوي "حضوركم اليوم ووقوفكم معنا يعتبر دافعاً كبيراً لنا ولكل أرمني في سوريا عامة وفي شمال وشرق سوريا خاصة"، وشكر العليوي في ختام حديثه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على جهودها بافتتاح المجلس الاجتماعي الأرمني في ريف دير الزور.

وبدوره بارك رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل بريف دير الزور الغربي زعيم المحمود افتتاح المجلس على أبناء المكون الأرمني بدير الزور، وقال: "لا فرق بين المكونات نحن جميعنا يد واحدة ضد أي جهة تعادي مشروعنا وتحاول أن تضرب النسيج الاجتماعي الذي توحد بفضل قواتنا".

وبدورها أوضحت الإدارية في لجنة المرأة بمجلس دير الزور المدني هند الأحمد "افتتاح المجلس الاجتماعي الأرمني في دير الزور إن دل سيدل على أخوة الشعوب التي تحققت بعد تحرير المنطقة من مرتزقة داعش الذي فكك مكونات المنطقة".

وأكد المشاركون في ختام الافتتاح على وقوف مكونات دير الزور كافة مع قوات سوريا الديمقراطية ضد هجمات الاحتلال التركي التي تستهدف مناطق شمال وشرق سوريا.

(ع ع/خ)

ANHA