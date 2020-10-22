افتتاح تاسع مؤسسة استهلاكية في مقاطعة قامشلو

ضمن سلسلة مشاريع الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، وبموجب القرار الصادر من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الاجتماع الذي عُقد في 17 حزيران الماضية، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، افتتحت المؤسسة الاستهلاكية التاسعة في مقاطعة قامشلو في ناحية جل آغا، وبذلك انتهت المرحلة الأولى، والتي تضمنت افتتاح مؤسسات استهلاكية في كافة مدن ونواحي المقاطعة.

مراسم الافتتاح تمت بمشاركة الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة ومؤسسة عوائل الشهداء في ناحية جل آغا، ومجلس الناحية.

وتحتوي المؤسسات الاستهلاكية على كافة المواد الغذائية والمنظفات التي تلبي حاجة الأهالي وبأسعار التكلفة.

وافتتح مؤسسات استهلاكية مماثلة في كل من قامشلو، وعامودا، وتربه سبيه، وتل كوجر، وكركي لكي، وديرك وتل حميس.

وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى ستبدأ المرحلة الثانية، وتتضمن زيادة عدد المؤسسات الاستهلاكية في المدن الكبيرة.

(ر ر/ أ ب)

ANHA