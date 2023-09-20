افتتاح روضة أطفال في الشيخ مقصود

افتتحت اليوم، لجنة التدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي روضة باسم "براعم المستقبل"؛ تحفيزاً للأطفال على تعلّم القراءة والرياضيات، بالإضافة إلى الموسيقى والرسم والرياضة والسلوكيات الاجتماعية وتحضيرهم قبل دخولهم للمدرسة.

يبدأ التسجيل في الروضة بدءاً من اليوم، ويستقبل فيها الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 3 و6 أعوام، ليتم البدء بالدوام الرسمي الأسبوع المقبل.

ويتألف مركز الروضة من ثلاثة غرف، على جدرانها شخصيات كرتونية، ومقاعد دراسية تلائم الأطفال ولوحات للكتابة إلى جانب وجود ألعاب ترفيهية.

الافتتاح تم بحضور عضوات وإداريات لجنة التدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي والمؤسسات المدنية والمجالس والكومينات.

وألقت عضوة اللجنة زيلان محمد كلمة خلال الافتتاح أشارت فيه إلى أهمية التدريب لبناء شخصية الطفل، وقالت: "تطور المجتمعات يعتمد بالدرجة الأولى على التدريب، وأن التدريب في مرحلة الطفولة يعود بالفائدة والنفع أكثر من أي مرحلة أخرى، كون عقل الطفل في هذه المرحلة يستجيب للتدريب أكثر من أي وقتٍ آخر".

وأضافت: "ونحن نحاول بكل السبل أن نجعل جيل المستقبل، جيلاً واعياً بلغته وثقافته وقيمه، وعلى هذا الأساس نفتح اليوم أبواب الرياض لأطفالنا، ولا ننكر فضل القائد عبد الله أوجلان وتضحيات الشهداء في هذه المناسبة الذين أوصلونا إلى هذه المرحلة".

(ن ش/ س ر)

ANHA