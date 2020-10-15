افتتاح روضة الشهيدة ليان في الحسكة

يعتبر الأطفال أمل ومستقبل أي أمة ساعية للتطوير وبناء دولة متطورة، لذلك يجب الاهتمام بالعملية التربوية وتطوير مهارتهم العلمية.

ومع بدء العام الدراسي الجديد 2019- 2020، ونظراً لأن الكثير من المعلمات لديهم أطفال صغار، وبحاجة للرعاية في فترة ذهاب أمهاتهم إلى المدرسة، افتتحت الإدارة العامة للمدارس في مقاطعة الحسكة روضة الشهيدة ليان للأطفال بحي العزيزية في مدينة الحسكة.

وتستقبل الروضة الأطفال في سن الثالثة حتى الخامسة، ويبدأ الدوام فيها من الساعة الـ 8 صباحاً ولغاية الـ 12 ظهراً، والهدف منها أيضاً مساعدة الأمهات العاملات اللواتي يعملن في مجال التدريس أو يعملن في المؤسسات المدنية الأخرى.

ويبلغ عدد الأطفال في روضة الشهيدة ليان 54 طفل/ـة من المكونين العربي والكردي، فيما لا يزال باب التسجيل مفتوحاً لاستقبال أطفال آخرين.

الروضة مؤلفة من 6 صفوف وخمس معلمات، ويتم تعليم الأطفال باللغة الأم أي اللغتين الكردية والعربية، بالإضافة إلى الرسم وحصص ترفيهية أخرى.

مراسم الافتتاح بدأت بقص الشريط من قبل منسقية المرأة في الإدارة العامة للمدارس بمقاطعة الحسكة كوثر أحمد، وتلاها إلقاء كلمة من قبل الرئاسة المشتركة للإدارة العامة لمدارس مقاطعة الحسكة جيندا أحمي، والتي باركت افتتاح الروضة على الأهالي.

ولفتت جيندا أحمي إلى أنه مر عليهم عام دراسي صعب بسبب هجمات الاحتلال التركي، والذي أدى إلى تعطيل المدارس لفترة طويلة، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا في المنطقة.

ونوهت جيندا، بالقول "هدفنا من افتتاح روضة الشهيدة ليان هو تنمية مواهب الأطفال، وتعليم أطفالنا من الصغر لغتهم الأم".

(كروب/هـ ن)

ANHA