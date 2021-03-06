افتتاح راديو ساجور إف إم في منبج

وشارك في مراسم الافتتاح ممثّلون عن الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، وأعضاء من المؤسسات العسكرية وممثّلون عن الأحزاب السياسية في منبج.

وبدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت, ومن ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج محمد علي العبو كلمة قال فيها: "الساجور هو رمز المحبة ورمز للربيع ولكل شيء تنبض فيه الحياة , ونتمنى من القائمين على هذه الإذاعة أن يكون عملهم وجهدهم متماشياً مع هذا الاسم، وأن تكون هذه الإذاعة لكل شمال وشرق سوريا، وليست فقط لمدينة منبج".

وألقيت كلمة باسم اتحاد الإعلام الحر، ألقتها الإعلامية في وكالة المرأة سيبيلييا الإبراهيم، قالت فيها: "إنّنا كإعلاميين في منبج نسعى لتطوير العمل الإعلامي في منبج وأن نكون صوتاً لأهالي المدينة بكافة مكوناتها, ونسعى أن نكون صوت المرأة الحرة المناضلة المقاومة بكافة المجالات في سبيل الوصول إلى الحرية".

وسمّيت الإذاعة باسم "ساجور" نسبة إلى نهر الساجور الذي يمرّ بالقرب من المدينة، ومن المقرر أن تبثّ الإذاعة برامج سياسية وثقافية واجتماعية بلغات جميع مكونات المدينة وريفها من الكرد والعرب والشركس والتركمان.

(كروب/ك)