افتتاح راديو دجلة الناطقة بلغة كافة مكونات ديرك

وحضر مراسم الافتتاح كافّة وسائل الإعلام المحلية، ومجلس ناحية ديرك وممثلون عن الأحزاب السياسية وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني والمثقفون ومجلس عوائل الشهداء وأهالي مدينة ديرك.

حيثُ سيبدأ بثّ الإذاعة كل يوم من السّاعة السابعة والنّصف، وحتّى السّاعة الثانية عشر ليلاً، ومن ثمّ يتمّ البثّ على الإنترنت، وذلك على التّردّد7،89. والذي يغطي بثه كامل إقليم الجزيرة ومركز شنكال وجزيرة بوطان ودهوك وجودي وكابار.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، بدأ مراسم الافتتاح بإلقاء كلمة الترحيب من قبل مدير إذاعة دجلة إف إم مالفان رسول.

وخلال مراسم الافتتاح صرح رسول لوكالتنا ANHA بأنّ الهدف من افتتاح إذاعة دجلة هو الحفاظ على التنوع الفسيفسائي في مدينة ديرك والحث على التلاحم بين هذه المكونات وسيكون التركيز على ثقافة وتراث جميع المكونات الموجودة في المنطقة".

وأضاف رسول: "إن إذاعة دجلة ستكون رسالة لجميع الشعوب حيث ستركز على وضع الأهالي والخدمات ومعاناة الشعب والأدب والتراث والتاريخ وتطوير ثقافة المنطقة وبث الأخبار السياسية".

وبدأت إذاعة دجلة بثها على موقعها كبث تجريبي منذ شهر ونصف ومن المقرر أن تبدأ بثها الرسمي على التردد 7,89 منذ يوم غد الأربعاء.

(ع ع/ل)

ANHA