افتتاح قسمين آخرين في مشفى الرقة الوطني لتقديم الخدمات الطبيبة للمواطنيين

بهدف توفير المزيد من الخدمات الطبية للمواطنين وتوسيع عمله، تمكنت لجنة الصحة في الرقة بالتنسيق مع جمعية السوسن، من افتتاح قسما المخبر المركزي والأشعة بجهاز الطبق المحوري.

وبحسب منسق الجراحة في مشفى الرقة الوطني عبد الحميد الحسن " أن هذه الاقسام ستساعد المواطنين بشكل كبير كونه ستقدم التحاليل والصور الأشعة والطبقي المحوري بشالكل المجاني دون دفع أي مبلغ مالي".

وأضاف الحسن أن هذه الأجهزة والأقسام الجديدة سوف تخفف على المواطنين الكثير من المصاريف وخصوصاً الطبقي المحوري الذي تصل تكلفة صورته إلى 100ألف ليرة سوريا خارج المشفى,، بالإضافة إلى التحليل التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير.

وقال إن المخبر الذي تم افتتاحه هو الأكبر من نوعه في الرقة وسيكون مساعد للمشفى كونه يؤمن 90% من التحاليل المطلوبة في المشفى وخارجه.

ولفت الحسن أن الأجهزة التي تم وضعها ضمن هذه الاقسام حديثة ومتطورة وستساعد المشفى الوطني والمرضى بأمور كثيرة دون الاستعانة بالمشافي الخاصة أو العيادات.

وتشهد مدينة الرقة تطوراً ملحوظاً في الخدمات الطبية ففي الفترة الأخيرة تم افتتاح عدد كبير من المراكز الصحية ضمن مدينة الرقة والأرياف بالإضافة إلى العمل على تجهيز مبنى العيادات الشاملة في المدينة ليتم افتتاحه ويدخل في الخدمة الطبية.

(أع/سـ)

ANHA