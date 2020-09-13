افتتاح مؤسسة نوروز الاستهلاكية في ديرك

أقرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 17 حزيران، رفع أجور العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية، وتخفيض أسعار حزم الإنترنت، ودعم المشاريع الصغيرة، وفتح مؤسسات استهلاكية، ومراقبة محال الصرافة، ودعم المشاريع الزراعية، في خطوة لتخفيف أعباء الازمة الاقتصادي في سوريا والتي تتأثر بها مناطق شمال وشرق سوريا.

اليوم، وبحضور العشرات من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني، افتتحت هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة مؤسسة استهلاكية في مدينة ديرك (مؤسسة نوروز)، لضبط الأسعار ومنع احتكارها من قبل التجار وخاصة في ظل وضع (قانون قيصر).

الإدارية في لجنة اقتصاد المرأة في ديرك وفاء علي أوضحت: "أن الهدف من هذه المشاريع هو ضبط الأسعار في ظل ما تشهده سوريا ومناطق شمال وشرق سوريا من ارتفاع حاد في الأسعار، نتيجة التلاعب بها من قبل التجار".

ونوهت وفاء علي أن الهدف الرئيس هو منع استحكام التجار بالأسعار، مضيفةً أن جميع المواد متوفرة في مؤسسة نوروز وبأسعار مقبولة تلبي حاجة المجتمع.

(كروب/أ ب)

ANHA