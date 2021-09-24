افتتاح مستوصف طبي هو الأول من نوعه في ريف الطبقة الشمالي

جاءت هذه الخطوة بسبب افتقار الريف الشمالي بشكل عام لأي منشأة صحية، وتلبية لمناشدات الأهالي افتتاح مستوصف صحي يلبي احتياجاتهم، ويوفر عليهم مشقة الطريق الى الطبقة أو الرقة أو منبج كما في السابق.

ووضعت لجنة الصحة حجر الأساس للمستوصف منذ بداية شهر نيسان الماضي، وافتتحته بداية آب الماضي، ويتألف من طابقين، بطاقم طبي مؤلف من 25 ممرض/ة، بالإضافة إلى عدد من الأطباء المختصين.

ويشمل المستوصف عدة أقسام: الداخلية والإسعاف والنسائية، بالإضافة إلى صيدلية مركزية وسيارة إسعاف جاهزة للخدمة على مدار الـ 24 ساعة.

وحسب الطبيب المشرف على المستوصف عبد الرحمن العيد "فإن هذا المستوصف يلبي احتياجات المنطقة والقرى التي تمتد على مساحة 75 كم، بعد أن كانت المنطقة مهمشة من الناحية الصحية منذ احتلال المنطقة من قبل المرتزقة عام 2012".

وتمنى عبد الرحمن العيد "من الجهات المعنية أن تولي هذه المستوصف اهتمامًا ودعمًا أكبر؛ لضمان ديمومة العمل وتوفير العناء على المواطنين".

(س ك/مـ)

ANHA