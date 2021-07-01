افتتاح مشغل لصناعة الألبسة الجاهزة في الحسكة

وحضر مراسم افتتاح المشغل الذي أطلق عليه اسم "باز" أعضاء اتحاد المعلمين والعشرات من الأهالي، إضافة إلى أعضاء المؤسسات المدينة.

وافتتح المشغل بقص الشريط من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا، نسرين رشك، ليتجول بعدها الحضور داخله.

وينقسم العمل داخل المشغل إلى ستة أقسام، وهي: "قسم القياس، التصميم، التفصيل، قسم الماكينات، الكوي والمستودع".

والتقت وكالتنا مع مدير مشغل "باز"، ريزان شامي، الذي قال أنهم يخيطون "البدلات النسائية، البدلات الرجالية والولادي، بالإضافة إلى خياطة القمصان وغيرها من الألبسة الأخرى".

وأضاف "أما بالنسبة للأقمشة فقد اخترنا قدر الإمكان النوع الممتاز، والأسعار سوف تكون أقل من أسعار السوق".

وبيّن شامي، أن المشغل يستوعب حوالي الـ20 عاملاً في الوقت الحالي، وقابل للزيادة في المستقبل.

(س ر)

ANHA