افتتاح مشفى الشعب في الشدادي يلقى ترحيباً واسعاً من قبل الأهالي

افتتحت هيئة الصحة في إقليم الجزيرة، بتاريخ 6 تشرين الأول الجاري، مشفى الشعب في ناحية الشدادي، بأربعة أقسام رئيسة، تقدم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.

يعدّ المشفى المركز الطبي الوحيد في المنطقة الجنوبية للحسكة، ويخدم أكثر من 500 قرية وبلدة، يقطنها حوالي 350 ألف نسمة.

هذا وتمت أعمال تأهيل المشفى، بعد تعرض أجزاء كبيرة منه للخراب على يد مرتزقة داعش وسرقة أجهزته ومعداته، على مرحلتين، الترميم والتجهيز، وبلغت تكلفته مليون و514 ألف دولار أمريكي.

ويضم المشفى حالياً، أقسام "الإسعاف والتحاليل المخبرية والنسائية والعيادات الخارجية" في حين تستمر الأعمال من قبل هيئة الصحة لافتتاح أقسام أخرى.

فرحان الخلف، من سكان قرية 46، التي تبعد 15 كم غرباً، عن مركز ناحية الشدادي، قال "مثل هذه المشاريع الخدمية تبعث الأمل في نفوسنا وحاجتنا كبيرة للمشفى، إذ كنّا نضطر لنقل مرضانا إلى المدن المجاورة كالحسكة وقامشلو ما يشكل عبئاً مادياً كبيراً علينا، فضلاً عن المسافة الطويلة الواجب قطعها للوصول إلى المشافي هناك".

من جهته، قال المواطن حسام الأسعد "إن وجود مشفى في المنطقة الجنوبية للحسكة ضرورة ملحّة وافتتاحه من أهم الخطوات الإنشائية والخدمية التي قدمتها الإدارة الذاتية للأهالي، حيث كان المريض يتكبد عناء السفر مسافات طويلة، وخصوصاً الحالات الحرجة التي تستدعي دخولها غرف العناية المركزة أو ما شابه، وهذا ما يزيد من تعرضه للخطر".

وأضاف "اليوم، يخدم هذا المشفى كافة البلدات والنواحي في المنطقة الجنوبية للحسكة، وعلى الرغم من عدم تجهيزه بشكل كامل، إلا أنه يبشر بواقع صحي جيد بالنسبة لخدمة الأهالي".

وناشد الأسعد هيئة الصحة العمل الجدي على متابعة تزويد المشفى بالمعدات الطبية واستقطاب الكوادر إليه؛ كون المنطقة واسعة وتحتاج التخديم لتحسين الواقع الصحي وتخفيف العبء عن الأهالي.

وعن بدء استقبال المرضى، أشار المدير الإداري لمشفى الشعب بالشدادي حسام العلي، لوكالتنا، إلى بدء استقبالهم للمرضى منذ اليوم الأول للافتتاح، ولكن تقتصر الخدمات على أربعة أقسام، وهي؛ الإسعاف ويعمل على مدار ٢٤ ساعة، وقسم النسائية والولادات، وأكد استقبال أول حالة ولادة في المشفى، بالإضافة إلى قسم المخبر والعيادات الخارجية.

وأوضح العلي أنهم تلقوا وعوداً من هيئة الصحة في إقليم الجزيرة بتجهيز قسم الأشعة.

واختتم المدير الإداري لمشفى الشعب في الشدادي حسام العلي حديثه بالقول "نترقب دعم المشفى من قبل هيئة الصحة في قادم الأيام وتجهيزه بشكل كامل لاستقبال الأهالي".

(سـ)

ANHA