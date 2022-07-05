افتتاح مركز ثقافي في مخيم واشو كاني  لمهجري سري كانيه

بمشاركة المئات من مهجري سري كانيه داخل مخيم واشو كاني الواقع ١٢ كيلو متراً غرب مدينة الحسكة، افتتحت لجنة الثقافة والفن في مجلس مقاطعة الحسكة مركزاً ثقافياً (الثقافة و الفن) داخل المخيم.

وجاء الافتتاح خلال حفل فني حضره إداريو لجنة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة وعدد من أعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية في مدينة الحسكة والمخيم.

وتم قص شريط الافتتاح من قبل والدة الشهيدين صالح ومحمد سمعو، نجمة عبدو..

وتحدثت خلال الاحتفالية الناطقة باسم لجنة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة، عفاف حسكي، وباركت على المهجرين افتتاح المركز وأشارت إلى أهميته في الحفاظ على اللغة والثقافة والفن وما له من دور في دعم المواهب الفنية من (غناء، عزف، شعر، رسم، تمثيل)

وأكدت عفاف حسكي على استمرار لجنة الثقافة والفن في دعم المركز الثقافي لتلبية ما هو هام للمثقفين من قاطني المخيم.

فيما أشارت عضوة مؤتمر ستار في مخيم واشو كاني صباح الجمعة إلى أن المركز الثقافي أحد مكتسبات ثورة ١٩ تموز التي تحققت بفضل فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان وتضحيات الآلاف من الشهداء من أبناء شمال وشرق سوريا وكردستان.

وتخلل الحفل مجموعة من العروض الموسيقية والغنائية والراقصة

(كروب/سـ)

ANHA