افتتاح مركز ثقافي بريف دير الزور الغربي

وعملت لجنة الثقافة والفن التابعة لمجلس دير الزور المدني، بالتعاون مع جمعية ماري على تجهيز بناء للمركز الثقافي، وتم إعادة تأهيله وتجهيزه بمعدات ولوحات فنية، ويتضمن المركز غرفتين وصالة لممارسة النشاطات الثقافية ومسرح.

حضر الافتتاح العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية بريف دير الزور الغربي، وعدد من المثقفين بالإضافة إلى العشرات من أهالي بلدة الكسرة.

وقالت الرئيسة المشتركة للجنة الثقافة والفن بدير الزور، أحلام الشيخ، "افتتاح هذا المركز الثقافي، هو أول خطوة لتحرير الثقافة من القيود، ونتمنى أن يكون العام القادم عام حافل بالفعاليات الثقافية والأدبية بريف دير الزور الغربي".

عضوة جمعية ماري، نور العجيل، أوضحت "الهدف من افتتاح المركز الثقافي هو إحياء تراث المنطقة، وممارسة الأنشطة الثقافية والأدبية".

وتخلل الافتتاح عرض لوحات قديمة لدير الزور تعبر عن ثقافة وحضارة دير الزور من أعمال الفنان التشكيلي فاتح منديل.

وفي الختام قصت الرئيسة المشتركة للجنة الثقافة والفن بدير الزور أحلام الشيخ، شريط الافتتاح.

(ع ع/خ)

ANHA