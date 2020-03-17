افتتاح مركز صحي للكشف عن فيروس كورونا في كوباني

في ظل انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في معظم دول العالم، وارتفاع عدد الوفيات وعدم القدرة على احتوائه ومنع انتشاره في الدول الجوار, اتخذت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا سلسلة من الإجراءات للوقاية ولمنع وصول الفيروس وانتشاره.

ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها باشرت هيئة الصحة في إقليم الفرات بافتتاح مركز صحي خاص لفحص الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، مجهز بالمستلزمات الطبية الضرورية والفرق الطبية في تلة مشته نور في مدينة كوباني.

مهمة المركز استقبال الحالات المشتبه بها, وإجراء الفحوصات الطبية للتأكد من الإصابة وتقديم الرعاية الطبية وكل هذا بالمجان.

ويضم المركز 20 سريراً ويشرف عليه أطباء مختصون, كما وتقوم الهيئة بالتحضير لتجهيز مركز حجي صحي في قرية إيدوقي على طريق حلب-كوباني, ومن المقرر أن يجهز خلال أسبوع لاستقبال المصابين بالفيروس إن وجدوا.

كما وخصصت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا 100 آلاف دولار لهيئة الصحة في إقليم الفرات كميزانية لمواجهة فيروس كورونا.

هذا وناشد المشرفون على هيئة الصحة في إقليم الفرات جميع المواطنين إلى عدم التجمع والاختلاط والابتعاد عن الأماكن المزدحمة, والاهتمام بالنظافة العامة والخاصة, ودعت كل من يظهر عليه أعراض الفيروس إلى التوجه إلى المركز الصحي لإجراء الفحوصات الضرورية.

(ع م-ر ح)

ANHA