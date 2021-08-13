افتتاح مركز لمجلس عوائل الشهداء في مخيم سري كانيه

افتتح مجلس مخيم سري كانيه، مركزاً لعوائل الشهداء في المخيم سري كانيه، بحضور أعضاء مجلس عوائل الشهداء والعشرات من المؤسسات المدنية وأهالي المخيم .

بدأت الافتتاحية بالوقوف دقيقة صمت، من ثم ألقى حسن عبيد الرئاسة المشتركة لهيئة عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة ، كلمة، بارك من خلالها على عوائل الشهداء، افتتاح المجلس وقال، " بالرغم من كل الصعوبات والظروف التي مرّ بها أهالي سري كانيه إلا أنهم صامدون بوجه كل الظروف".

وعاهد عبيد في نهاية كلمته، بالسير على خطى الشهداء وإكمال مسيرتهم والوقوف في وجه كل من يحاول كسر إرادتهم .

ومن ثم تم قص الشريط الافتتاح من قبل والدة الشهيدين فرات وتولهلدان، ترفة العلي.

ANHA