افتتاح مركز فرعي لمجلس ناحية شيراوا في قرية برج القاص

وتأتي هذه الخطوة لأجل حل مشاكل أهالي تلك القرى، وتنظيمهم ليتمكنوا من التعاون في تجاوز كافة المصاعب التي تواجههم نتيجة الحصار.

وافتتح مركز المجلس الجديد في قرية برج القاص التابع لناحية شيراوا، وبدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت، ثم تحدث عضو مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين خيرو إبراهيم عن أهمية المجلس في حل المشاكل تأمين الاحتياجات لأهالي القرى، وقال :"إن افتتاح المجلس هو لأجل خدمة أهالي ناحية شيراوا المحاصرين منذ حوالي سنتين ونصف، فسيصبح هذا المجلس وجهة لجميع الأهالي ومركزاً للتنوير وتعزيز الروح الوطنية وحل المشاكل".

ومن جهتها حفزت عضوة مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين زينب سيدو، النساء على اتخاذ مكانتهن في هذا المجلس "من الآن فصاعداً على جميع نساء ناحية شيراوا أن يترددن على هذا المجلس كي يتخذن مكانتهن ضمنه ويتلقين التدريب من كافة النواحي لخدمة أنفسهن ومجتمعهن".

وبعد الانتهاء من الكلمات افتتح مركز المجلس بقص أمهات الشهداء لشريط الافتتاح معلنات بذلك عن افتتاح المجلس بشكل رسمي.

وفي النهاية عقد الحضور من أهالي قرى شيراوا حلقات الدبكة على وقع العزف الشعبي العفريني.

(كروب/ل)

ANHA