افتتاح مركز الجينولوجيا في مقاطعة الشهباء

وشارك العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية لإقليم عفرين في احتفالية افتتاح المركز الجديد لعلم المرأة (الجينولوجيا) في مقاطعة الشهباء.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمات باسم مجلس المرأة في مقاطعة الشهباء، ومؤتمر ستار لإقليم عفرين، مركز علم المرأة وكلمة الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي.

الكلمات هنأت أهالي عفرين والشهباء بافتتاح المركز. كما استذكرت الكلمات المناضلات الثلاث ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شيلمز.

وتخلل الاحتفالية تقديم عرض مسرحي يحكي عن عدد من الفيلسوفات والمناضلات حول العالم. إضافة إلى تقديم فقرات غنائية قدمتها فرقة الشهيدة هيفا التابعة لحركة الهلال الذهبي.

واختتمت الاحتفالية بقص شريط الافتتاح وسط الزغاريد والأغاني.

(ل ش/ك)