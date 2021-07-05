افتتاح ممثلية مسد في العاصمة النمساوية فيينا

الافتتاح حضره ممثلون عن الجمعية الوطنية السورية، حزب الوحدة الكردي في سوريا، الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، حزب الشعب، حزب الاتحاد الديمقراطي pyd، ممثل نادي روجافا – فيينا، رئيسة مجلس كوملا الكردي - فيينا

وخلال الافتتاحية ألقى الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، كلمة رحب فيها بالضيوف وعرض النشاطات المتوقعة للمركز من ندوات حوارية وأعمال تعليمية غايتها أن يتعرف السوريون على بعضهم ويسعوا إلى مزيد من التقارب وحل المشكلات بينهم، والبحث عن حلول لبلدهم سوريا، إضافة إلى الدور الدبلوماسي الذي ستقوم به ممثلية مسد مع الفعاليات السياسية والبرلمانية في النمسا وأوربا.

ANHA