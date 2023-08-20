افتتاح ملعب شهداء المفتي في الحسكة

بدأ مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة بتاريخ الـ 1 من تشرين الأول من عام 2022 بتجهيز ملعب في حي المفتي بمدينة الحسكة.

وحضر الافتتاحية العشرات من أهالي مدينة الحسكة، الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة خبات سليمان وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية ومجلس عوائل الشهداء.

وزين الملعب بصور القائد عبد الله أوجلان، وصور شهداء المفتي، ومن ثم بدأت الفعالية بقص شريط الافتتاح من قبل أمهات الشهداء، ومن ثم دخل الحضور إلى داخل الملعب الذي يبلغ طوله 70 متر وعرضه 45 متر.

تلاها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء، ألقاها العضو محمد داوي وقال في مستهلها: "نبارك افتتاح ملعب شهداء المفتي في البداية على القائد عبد الله أوجلان، وعلى الشهداء والفئة الشابة".

وأضاف داوي: "إننا نسعى إلى توفير جميع الإمكانيات للفئة الشابة من أجل تحقيق ما يتمنون".

واختتمت الفعالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الفلكلورية والتراثية.

ANHA