افتتاح ملعب 4 نيسان البلدي في منبج

بدأت لجنة الشباب والرياضة بتاريخ 30/ نيسان من العام الجاري، بتعشيب الملعب بالترتان الصناعي وتوسيع مساحته لتصبح 7070 متراً مربعاً.

وحضر الافتتاح المئات من أهالي منبج، أعضاء وعضوات هيئة الشباب والرياضة لشمال شرق سوريا، والإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها، ولجنة الشباب والرياضة في منبج، ولجنة الثقافة والفن، ومنظمات المجتمع المدني.

وزين الملعب بيافطات كتب عليها "الرياضة فن ذوق أخلاق"، "الرياضة تربية للنفوس قبل أن تكون تحقيقاً للكؤوس"، ومن ثم بدأت الفعالية بقص شريط الافتتاح من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي سهام حمو، ومن ثم دخل كل من فريق الجزيرة وفريق الاتحاد لبدء مباراة كرنفالية في الملعب.

وتلاها كلمة الرئيس المشترك للجنة الشباب والرياضة في منبج حجي مصطفى توجه فيها بالشكر للإدارة المدنية الديمقراطية ممثلة بكافة لجانها ومؤسساتها لمساهمتهم في افتتاح الملعب.

ومن ثم قدمت لجنة الشباب والرياضة دروعاً تكريمية لكل من المجلسين التنفيذي والتشريعي، ومجلس عوائل الشهداء، ومركز الثقافة والفن، ومكتب الدراسات والتخطيط، ولجنة البلديات، وشركة السيد، وفريقي الجزيرة والاتحاد، لما بذلوه من جهود ومساهمتهم في افتتاح الملعب.

واختتمت الفعالية بمباراة بكرة القدم بين فريقي الاتحاد الجزيرة، التي انتهت بالتعادل بين الفريقين.

(ش س/ك)

ANHA