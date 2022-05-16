افتتاح مكتبة في الشهباء بمناسبة يوم اللغة الكردية

افتتحت هيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين مكتبة باسم مكتبة الشهيد رستم جودي في مبنى الهيئة بناحية الاحداث التابعة لمقاطعة الشهباء، بحضور العشرات من الطلبة، ومعلمي ومعلمات هيئة التربية والتعليم وأعضاء وإداريي المؤسسات المدنية في المنطقة.

وبدأت الفعالية بكلمة الإدارية في هيئة التربية والتعليم بريفان عمر باركت فيها يوم اللغة الكردية وافتتاح المكتبة وقالت: "افتتاح المكتبة سيساهم في توسيع آفاق المعرفة لدى المجتمع، كون مجتمعنا يتعرض للإبادة والصهر بشكل مستمر ".

ومن بعد إلقاء عدد من القصائد، تم قص شريط افتتاح المكتبة من قبل أمهات الشهداء.

وفي هذا السياق تحدث المحاضر في قسم الأدب واللغة الكردية صادق بركات عن الهدف من افتتاح المكتبة "نعتبر افتتاح المكتبة خطوة لفتح المجال أمام الطلبة والتوّاقين للقراءة للحصول على المعرفة في العديد من مجالات الحياة، منها التاريخية والسياسية والعلمية ".

وبيّن بركات "تم فهرسة الكتب على عدة أقسام منها التاريخية، الثقافية، العلمية، الأدبية، الصحية والاجتماعية، هدفنا من هذا هو لفت أنظار الطلبة والمجتمع إلى القراءة".

كما عبر الطالب في معهد الشهيدة فيان آمارا سيابند فاقي عن امتنانه لافتتاح هذه المكتبة " افتتاح المكتبة يؤمن لنا فرصة للحصول على المراجع العلمية والتاريخية أثناء إعدادنا للأبحاث، إضافة إلى ذلك يمكننا من خلال هذه المكتبة الاطلاع على ثقافتنا وتاريخنا أكثر، وهذا بالاعتماد على الكتب والمراجع الموجودة في المكتبة".

(ك)

ANHA