افتتاح مكتب واحتفاليات في نواحي مقاطعة قامشلو بمناسبة الذكرى الـ19 لتأسيس PYD

ويصادف اليوم الذكرى السنوية الـ 19 على تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، وبمناسبة ذلك افتتح الحزب مكتب جديد له في ناحية كركي لكي.

وحضر الافتتاحية المئات من اهالي كركي لكي وممثلين عن مؤسسات الادارة الذاتية، وبعد الوقوف دقيقة الصمت اجلالا لأرواح الشهداء، القى عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي عبدالهادي احمد كلمة قال فيها" منذ تأسيس حزبنا الـPYD ناضل ولعب دوراً مهماً في تنظيم مجتمع شمال وشرق سوريا ".

أحمد بارك الذكرى الـ19 على عوائل الشهداء وأكد على الاستمرار في النضال وفق نهج الحزب.

ومن ثم قص شريط افتتاح المكتب من قبل أمهات الشهداء في كركي لكي.

ديرك

وفي ناحية ديرك نظم حزب الاتحاد الديمقراطي احتفالية بالمناسبة، وذلك في مركز الشهيد باور للشبيبة والذي زين بصور واعلام حزب الاتحاد الديمقراطي وصور الشهداء والمناضلين المؤسسين له.

الاحتفال، تخلله كلمة من قبل الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي محمد سعيد وجاء فيها:" إن حزب الاتحاد الديمقراطي قدم نضال حافل على الساحة السياسية والدبلوماسية وقدم تضحيات وشهداء في سبيل حرية وكرامة شعوب ومكونات المنطقة، ولعب دور رئيسي واتخذ الخط الثالث إبان الأزمة السورية لحماية مكونات وشعوب المنطقة على فكر وفلسفة ومبدأ الامة الديمقراطية".

وأضاف سعيد" سنصعد من نضالنا في كافة الأصعدة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل دماء شهدائنا الذين قدموا تضحيات لا مثيل لها في التاريخ في وجه داعش المدعوم من الاحتلال التركي، ولم نتراجع عن حقوقنا مهما كلفنا من تضحيات في سبيل حرية وكرامة شعبنا".

قدمت بعد ذلك فرقة جودي في مركز دجلة للثقافة والفن بديرك فقرات غنائية وعقد المشاركين في الاحتفالية حلقات الدبكة.

تل كوجر

احتفالية إحياء ذكرى تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي، نظمت في مدرسة عبد الوهاب شواف بناحية تل كوجر، وحضرها أهالي الناحية والقرى التابعة لها

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في تل كوجر زاهد محمد كلمة قال فيها : " إن تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي أنجاز عظيم لشعوب المنطقة على جميع الأصعدة، لأن الأحزاب الكردية التقليدية في روج آفا لم تواكب طموحات الشعب الكردي وشعوب المنطقة من حيث الفكر والفلسفة والعمل الجاد".

وأضاف محمد" إن حزب الاتحاد الديمقراطي لعب دوراً رئيسياً في شمال وشرق سوريا في جميع النواحي ووقف في وجه الفاشية التركية والأنظمة الاستبدادية وساهم في توحيد صفوف مكونات شمال شرق سوريا وساهم في تأسيس الإدارة الذاتية المستمدة من فكر وفلسفة القائد عبدالله اوجلان الذ دعا إلى أخوة الشعوب".

وبعد الانتهاء من كلمة الحزب، قدمت فرقة لورينا عروضاً من الدبكات الفلكلورية العربية، كما قدمت فرقة زهور السلام عدد من الأغاني .

جل آغا

وفي صالة روج آفا، في الجهة الشمالية لناحية جل آغا، أحيا حزب الاتحاد الديمقراطي وأهالي الناحية الذكرى الـ19 لتأسيس الحزب، خلال احتفالية.

وضمنها تحدث الرئيس المشترك لمجلس الحزب في ناحية جل آغا سرور الشطي عن تأسيس الحزب، مستذكراً الشهداء والمناضلين الأوائل اللذين ساهموا في تأسيسه وإيصاله للمرحلة الحالية.

وتابع شطي " حزب الاتحاد الديمقراطي وهو حزب الشهداء وهو حزب الامة الديمقراطية حزب مناضلين حزب الشعوب التواقة للحرية وهو من أكثر الأحزاب التي نادت وناضلت من أجل القضية الكردية".

واختتم الاحتفالية بفقرات غنائية فلكلورية قدمتها فرقة الشهيد صابر الفنية .

تل براك

وخلال الاحتفالية التي أقيمت في ساحة المركز الثقافي، تحدثت الرئيسة المشتركة لمجلس الحزب في ناحية تل براك، عفيفة الصالح وقالت :" يجب أن نجعل من هذا المناسبة خطوة لإكمال الثورة ومشروع القائد أوجلان مشروع الأمة الديمقراطية، ونعاهد الشهداء على مواصلة مسيرتهم حتى النصر".

تلا ذلك القاء قصائد شعرية من قبل الشاعر طلال العبيد، وفقرات من الاغاني الفلكلورية على البزق والربابة والدبكات الشعبية التي قدمتها فرقة الشهيدة زيلان وعرض مسرحي قدمته فرقة المركز الثقافي في تل براك.

(كروب/سـ)

ANHA