افتتاح مكتب حزب سوريا المستقبل في بلدة هجين

وحضر مراسم الافتتاح العشرات من الأهالي ووجهاء وشيوخ العشائر، إضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية ومؤسسات الإدارة الذاتية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى عضو حزب سوريا المستقبل حذيفة الأحمد، كلمة رحب في مستهلها بكل من شارك في مراسم الافتتاح. كما دعا أن يكون المكتب منبرًا لتحقيق جميع طموحات الأهالي، ويساهم في تجسيد نهج الحزب في الالتزام بنهج الشهداء والعمل على تحقيق أهدافهم.

كلمة مجلس عوائل الشهداء في الخط الشرقي لريف دير الزور ألقاها عضو المجلس ركان العبود، هنأ فيها الحزب بافتتاح مكتبه كما استذكر جميع الشهداء. متمنيًا أن "يساهم افتتاح المكتب في تحقيق مستقبل أفضل لأهالي المنطقة".

شيخ عشائر البوكمال ناصر الطرام عبّر عن سعادته بافتتاح المكتب، وأشاد بتطلعات الحزب وأهدافه من أجل بناء سوريا ديمقراطية "تجمع الكل على اختلاف أفكارهم وأديانهم وطوائفهم وأعراقهم".

كما ألقى محمد سعيد العمير رئيس مجلس الخط الشرقي، كلمة هنأ فيها افتتاح المكتب، ودعا إلى المساهمة في تعزيز المبادئ الديمقراطية في المنطقة.

وبعد إلقاء الكلمات تم قص شريط افتتاح المكتب.

(ف ع/ك)

ANHA