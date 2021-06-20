افتتاح مخيم تدريبي للشبيبة الثورية في ريف ديرك

للحفاظ على الحياة الكومينالية وترسيخها بين الفئة الشابة وتحت شعار "Ciwan Biji.. Ciwan serbixe" , قام اتحاد الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة بالتنسيق مع هيئة الشباب و الرياضة في مقاطعة قامشلو بإنشاء مخيم تدريبي بمشاركة 40 شاباً و شابة من كافة نواحي إقليم الجزيرة، والذي سيستمر 15 يوماً.

وبدأت مراسم افتتاح المخيم التدريبي بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقى الرئيس المشترك لهيئة الشباب و الرياضة في مقاطعة قامشلو محمد المحمد كلمة بارك في بدايتها افتتاح المخيم على كافة الشبيبة وأشار إلى أن الشبيبة هم من يقودون المجتمع إلى الحرية و التماسك و الترابط، منوهاً إلى أن المخيم لبناء الذات و ترسيخ الحياة الكومينالية بين الفئة الشابة وكيفية تعايشهم بروح الرفاقية.

هذا ويضم المخيم قاعة لإلقاء وتلقي الدروس والمحاضرات، وأماكن للنوم وأماكن مخصصة لرياضة كرة القدم والطائرة والسلة.

بعدها قامت فرقة "آوازي جيا" بإلقاء عدة أغاني ثورية وفلكلورية عقد على إيقاعها الشبيبة حلقات الدبكة.

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ANHA