افتتاح مفقسة للبيض هي الأولى من نوعها في مدينة الحسكة

وافتُتحت المفقسة، اليوم، في بلدة توينة بمدينة الحسكة بهدف كسر غلاء أسعار لحم الدجاج والبيض، وتتكون من 6 حواضن، كل حاضنة بسعة 17 ألف و300 بيضة تقريبًا، والنشافة سعة 25 ألف بيضة.

وتنتج المفقسة حوالي 17 ألف و150 صوصًا كل 21 يوم، ليتم رفد المداجن بالصوص.

وتشهد الأسواق في شمال وشرق سوريا غلاءً في أسعار معظم السلع، ولا سيما اللحوم التي تعتبر أحد أهم المواد الغذائية.

وفي هذا السياق، التقت وكالتنا مدير المشروع عبد القادر حوبان، الذي قال في مستهل حديثه إن "الهدف من المشروع هو كسر غلاء اللحوم في المنطقة، والتخفيف عن الأهالي".

وأضاف "هذا المشروع، هو الأول في نوعه في مدينة الحسكة، وجزء من مشاريع أخرى سيتم العمل عليها، كمعمل العلف، بالإضافة إلى مفقسة أخرى في قامشلو"، وبيّن حوبان أن إنتاج المفقسة "سيتم توزيعه على المداجن الموجودة في المدينة".

وبدأت مراسم افتتاحية المشروع بقص الشريط من قبل عضوة مؤسسة الثروة الحيوانية في مدينة الحسكة، زهرة نعمان، ليتحدث بعدها الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في شمال وشرق سوريا، سلمان بارودو، عن أن "هذا المشروع هو لخدمة شعبنا وأهلنا"، مشيرًا إلى أهميته في ظل الغلاء المعيشي.

(ه إ/ س ر)

ANHA