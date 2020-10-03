افتتاح مدرستين لتلاميذ عفرين النّازحين في الشّهباء

بعد تجهيزات استمرّت لمدة أربعة أشهر، افتتح الهلال الأحمر الكردي بالتنسيق مع لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي لمقاطعة عفرين مدرستين لتلاميذ مقاطعة عفرين المهجّرين قسراً إلى الشّهباء في مخيمي برخدان وسردم، وذلك خلال مراسم افتتاح أقيمت في مخيم سردم الواقع في قرية تل سوسن بمقاطعة الشهباء.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل العضو في مجلس مخيم سردم بمقاطعة الشهباء رشيد محمد، والذي هنّأ من خلالها افتتاح المدرستين على كافّة التلاميذ وتمنّى التفوّق للتلاميذ في مراحلهم الدراسية.

كما ألقت الإدارية في الهلال الأحمر الكردي علياء محمد كلمة، قالت فيها إن الهدف من افتتاح المدرستين هو إتاحة المجال للطلبة ليتمكّنوا من مواصلة تعليمهم في ظلّ ظروف النزوح".

واختتمت مراسم الافتتاح بقص شريط الافتتاح وتقدّيم عروض فنية.

وتبلغ مساحة المدرسة في مخيّم سردم 1250م2 وتضمّ 20 صفاً دراسياً تحتوي على 114 مقعد، ويبلغ عدد التلاميذ 700 تلميذاً. بينما تبلغ مساحة المدرسة في مخيم برخدان 2100 م2، وتضمّ 22 صفاً دراسياً و يبلغ عدد التلاميذ 1000 تلميذ.

وسيتم البدء بالتدريس في المدرستين ابتداء من يوم غد حيث سيتمّ الدوام على شكل دوامين.

(م ح- ل ش/إ)

ANHA