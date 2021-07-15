افتتاح مدرسة كروية في ديرك لتنمية مواهب الأطفال

افتتح نادي ديرك الرياضي مدرسة كروية صباح اليوم ، بحضور عدد من الأطفال والمهتمين بكرة القدم.

ورحب في بداية مراسم الافتتاح مدير المدرسة خالد خالد بالحضور، وأكد أن أبواب المدرسة مفتوحة أمام كافة أبناء المنطقة.

ونوه خالد أن الهدف الرئيس من افتتاح المدرسة تنمية مواهب الأطفال والاهتمام بهم. ويشرف على المدرسة مدربون في كرة القدم.

مدير المكتب الاعلامي لنادي ديرك ومدرسة ديرك الكروية صلاح حسن اوضح: " أن المدرسة الكروية مرخصة من قبل الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة".

هذا وتستقبل المدرسة الأطفال من السن السابعة وحتى السن السادسة عشرة، وسجل حتى الآن 250 طفل اسماءهم ضمن المدرسة، ومن إحدى مهام المدرسة صقل مواهب الاطفال الرياضية.

(ع ع/ آ)

ANHA