افتتاح مدرسة ابتدائية وتوزيع شهادات المرحلتين الإعدادية والثانوية في كوباني

افتتاح المدرسة وتوزيع الشهادات، جرى خلال حفل أقيم في مبنى المدرسة بالقرب من مشفى الأمل بمدينة كوباني.

وحضر الحفل العشرات من المعلمين والطلبة.

وخلاله تحدثت الإدارية في هيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات فاطمة شيخو، وقالت: "سنسعى لخلق جيل حر عبر العلم، وفخر لنا أن نكون أصحاباً للغتنا التي يسعى الأعداء للقضاء عليها".

تلتها كلمة لنائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات أمينة بكر التي أكدت بأن "افتتاح مدرسة في مدينة كوباني خطوة كبيرة" وتابعت : "إذا أمعنا النظر في خطوة كهذه سنشاهد بأن هناك من ضحوا بأرواحهم لنصل إلى هنا".

وأشارت: "يومياً نتعرض للمجازر، وكل هذا لأن شعبنا اختار خط الحرية درباً، واعتنق فكر القائد عبد الله أوجلان".

وبعدها قص شريط افتتاح مدرسة الشهيد جكرخوين، ليستمر الحفل بعده ببعض الفقرات الغنائية، ومن ثم تم تكريم الطلبة الأوائل في مقاطعة كوباني وتوزيع الشهادات على الطلبة في المقاطعة.

وبلغ عدد طلبة المرحلة الإعدادية هذا العام في مقاطعة كوباني 1900طالب أما طلبة المرحلة الثانوية فبلغ عددهم 800 طالب.

وانتهى الحفل بعقد الدبكات الشعبية.

يذكر أنه بدأ العمل على بناء المدرسة منذ 6 أشهر وهي مدرسة ابتدائية وتتسع تقريباً لـ600 طالب.

(ن ك)

ANHA