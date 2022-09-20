افتتاح مبنى لاتحاد معلمي دير الزور في الريف الغربي

وحضر الافتتاح، عدد من معلمي ومعلمات دير الزور وأعضاء المؤسسات المدنية والرئاسة المشتركة لاتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا.

وبدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعدها الرئيسة المشتركة لاتحاد معلمي دير الزور عائشة الجكر كلمة باركت من خلالها افتتاح مبنى لاتحاد المعلمين في دير الزور.

وأوضحت "افتتاح هذا المبنى يهدف وسيعمل على رعاية مصالح المعلمين المادية والمعنوية والصحية والاجتماعية والثقافية والحرص على قيامهم بواجباتهم".

وأكدت عائشة الجكر "يعمل اتحاد المعلمين على مناقشة الأوضاع والصعوبات التي تواجه المعلمين من النواحي التربوية والاجتماعية والاقتصادية وإيصال صوت المعلم ليكون فاعلاً بصنع القرار التربوي".

واختتم الافتتاح بقص شريط الافتتاح من قبل المشاركين في الافتتاح.

(ع ع/خ)

ANHA