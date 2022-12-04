افتتاح معرض تسويقي للأعمال اليدوية في منبج لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة

بدأت قبل قليل في مدينة منبج، فعاليات المعرض التسويقي الأول للأعمال اليدوية، برعاية لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وحضر المعرض الذي جاء تحت شعار "ذوي الهمم لستم وحدكم نحن معكم" ضمن خيمة كبيرة نصبت في ساحة الساعة بمدينة منبج، العشرات من أهالي مدينة منبج، ووفد من الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في المدينة، وأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وذووهم.

وشمل المعرض "لوحات ورسوماً فنية، وأعمال نحت على الحجر، وأشغال الصوف".

وانطلق المعرض التسويقي بقص شريط الافتتاح من قبل الشابة غادة الجاسم وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، معلنة بذلك بدء فعاليات المعرض ضمن يومه الأول.

ومن ثم ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها، نزيفة خلو، كلمة

تطرقت فيها إلى أهمية هذا المعرض، والغاية منه، قائلة: "كل ما نقوم به هو لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال هذا المعرض وجميعنا سنكون سنداً لهم ومن ريع المعرض سيتم دعم ذوي الاحتياجات الخاصة عبر مشاريع سواء كانت استثمارية أو علمية مهنية وثقافية.

ويستمر المعرض في يومه الأول بتجول الحضور في المعرض لشراء الأعمال اليدوية والفنية المعروضة، ومن المقرر أن يغلق المعرض أبوابه مساء اليوم، ليعيد افتتاحها يوم غد في تمام الساعة الـ 09.00.

(ِش س/د)

ANHA