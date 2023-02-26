افتتاح معرض رسوم وأعمال يدوية لطلاب مدينة الرقة وريفها

بهدف صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم؛ نظم مكتب الأنشطة المدرسية التابع للجنة التربية والتعليم في الرقة، معرضاً للأعمال اليدوية لطلاب مدارس الرقة وريفها، وذلك في صالة منتزه مشوار بالطرف الجنوبي لمدينة الرقة.

وحضر افتتاح المعرض الذي شارك فيه 300 طالب/ـة من مدراس الرقة وريفها، الرئاسة المشتركة للجنة التربية والتعليم، وأعضاء اللجنة وأعضاء من اتحاد الفنانين واتحاد المعلمين وأهالي الطلبة.

بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعده عضو اتحاد الفنانين في الرقة، عماد الأحمد، كلمة قال فيها "لتنمية مواهب طلبة مدينة الرقة، أطفال السلام، وصقل مواهبهم؛ قمنا بتنظيم هذا المعرض".

وأضاف: "نتمنى من القائمين على هذا المعرض تنظيم مثل هذه المعارض بشكل مستمر، ونشكر المعلمات والمعلمين الذين شجعوا الطلاب على ممارسة هواياتهم".

ثم قدم طلاب مدرسة كوكب الطفولة التي تضم عدداً من أبناء الشهداء، عروضاً غنائية ورقصات شعبية.

وتضمن المعرض أعمالاً كثيرة منها، مجسم على شكل مدرسة، وبيت عصفور، وآليات زراعية، ورسومات تتضمن أشجاراً ووروداً، وإشارات مرورية.

واختتم المعرض بتكريم الطلاب الذين حصلوا على المراكز الأولى، في الفصاحة والمسرح والغناء والرسم والأغاني الفلكلورية، وبلغ عدد الأطفال المكرمين ٦٠ طالباً/ ـة من مدينة الرقة وريفها.

(م خ/خ)

ANHA