افتتاح معرض للفنون التشكيلية خاص بأعمال الطلبة

افتتحت مدرسة نازك الملائكة للإناث في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم الخميس، معرضاً للأعمال الفنية الخاصة بطالبات المدرسة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التشجيع والتحفيز على الاستمرار في تنمية مواهبهن وتطويرها، وتم عرض لوحات فنية ومجسمات صغيرة صنعتها الطالبات يدوياً.

هذا، وتم قصّ شريط الافتتاح من قبل طالبتين من مدرسة نازك الملائكة، وسط حضور معلمات المدرسة، وذوي الطالبات.

وعبّر الحضور عن سعادتهم لما أنجزته الطالبات من أعمال فنية وفلكلورية تدل على ثقافة مكونات المنطقة.

واختتم المعرض بتقديم حلقات الدبكة والأغاني الفلكلورية.

(ي م)

ANHA