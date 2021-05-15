افتتاح معرض للأعمال اليدوية بمنطقة الكوجرات

وأقيم المعرض في كهف قريب من القرية، وتضمن عرض حوالي 120 قطعة، منها أدوات تراثية قديمة بالإضافة إلى أعمال يدوية صنعها الأهالي.

كما عرضت في المعرض الأعمال اليدوية المصنوعة من الصوف بواسطة آلة المغزل والنقش على القماش وغيرها من الأعمال التي تشتهر بها المنطقة.

جميل محمد علي المشرف على المعرض، صنع أكثر من خمسين قطعة من مجسمات متوسطة وصغيرة الأحجام باستخدام الأخشاب والأحجار.

وقال محمد علي إنّ هذه المجسمات مستوحاة من أفكاره متمنياً أن يعرض هذه المجسمات في المعارض والمراكز الثقافية.

هذا وزار المعرض أهالي قرية بانا شكفت والقرى المجاورة إليها.

(ع ع /ك)

ANHA