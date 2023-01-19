افتتاح معرض للأعمال اليدوية النسائية في ناحية عين عيسى

وحضر المعرض، اليوم الخميس، نساء من ناحية عين عيسى وريفها، بالإضافة للمهجّرات من مقاطعة كري سبي المحتلة؛ بهدف الإطلاع على الأعمال اليدوية والأدوات التراثية المعروضة.

وتضمن المعرض منتوجات وأعمال يدوية من صنع النساء من الناحية والمهجّرات، كـ "منسوجات يدوية، وألبسة صوفية للأطفال والنساء ودمى مغزولة يدوياً، ولوحات فنية متعددة"، بالإضافة لعرض محتويات تدل على تراث وأصالة الشعوب التي سكنت المنطقة مثل " دلة القهوة، الرحى، البسط، وغيرها من الأدوات الدالة على عراقتها".

وتهدف لجنة المرأة بالمقاطعة، بحسب الإدارية زليخة محمد، خلال لقاء أجرته وكالتنا معها على هامش المعرض، إلى "التعريف أكثر بالموروث الحضاري والثقافي الغني الذي تتميز مناطقنا به، وتفاصيل حياتية ومعيشية لأسلافنا والتي تعود إلى عمق تاريخ المنطقة المرتبط بالهوية التاريخية وجذورها المتغلغلة في التاريخ، وخصوصاً في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة من غزو وصهر ثقافي من قبل الدول المعاديّة".

تجدر الإشارة إلى أن هذا المعرض الذي سيستمر ليوم واحد فقط، سبقه عدة معارض مماثلة في أرياف الناحية ومخيم مهجّري كري سبي، بالإضافة إلى تخصيص قسم لعرض الأدوات التراثية في مهرجان تل أبيض الرابع الذي أقيم في شهر أيلول من العام المنصرم.

(ي م)

ANHA