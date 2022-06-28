افتتاح معرض للأعمال اليدوية النسائية بمخيم كري سبي

وحضر المعرض العشرات من النساء القاطنات في المخيم للاطلاع على الأعمال اليدوية والأدوات التراثية المعروضة.

احتوى المعرض منتوجات وأعمال يدوية من صنع المهجرات تضمنت "منسوجات يدوية، وألبسة للأطفال والنساء، ودمى الأطفال، ولوحات فنية متعددة"، بالإضافة إلى عرض أعمال تدل على تراث وأصالة شعوب المنطقة "دلّة القهوة، الرحى، البسط، وغيرها من الأدوات الدالة على عراقتها".

وشاركت في الأعمال التراثية المعروضة ما يقارب 40 امرأة من المهجرات القاطنات في المخيم، بهدف التعريف بتراثهن وثقافة شعوبهن.

وخلال المعرض، أجرت وكالتنا لقاء مع المشاركة جيهان محمد علي، التي قالت: "هذا المعرض بمثابة دفعة أمل بالنسبة لنا، نحن لم نفقد الأمل بالرغم من ظروف التهجير التي نعيشها، فنحن نخيط ألبسة أطفالنا ونصنع لهم الدمى بأيدينا".

وشكرت إدارة المخيم التي أتاحت لهم الفرصة وساعدتهم في شراء الحاجيات اللازمة لأعمالهم.

واختتم المعرض بمشاركة واسعة من قبل المهجرات بوصلات وأهازيج غنائية تراثية تمثل فلكلور المنطقة.

(ي م)

ANHA