افتتاح معرض الفن التشكيلي الثالث في كوباني

وزينت صالة الفرات، التي تقع على طريق حلب في مدينة كوباني، وجرى تنظيم المعرض داخلها، بالعشرات من اللوحات التي تم رسمها من قبل 19 فنانة وبمشاركة وإشراف الفنان التشكيلي والمشرف العام محمد شاهين.

ويأتي تنظيم المعرض ورسم اللوحات للحفاظ على الثقافة الكردية وتشجيع الفنانين الكرد على تطوير وتنمية المواهب الشابة.

معرض الفن التشكيلي بدأ بقص شريط أحمر، بعد توافد العشرات من أهالي مدينة كوباني وأعضاء وإدارة المؤسسات والهيئات في إقليم الفرات.

ولدى البدء بالاحتفالية وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لهيئة الثقافة والفن في إقليم الفرات زياد علي، قال فيها "عبر تاريخنا كانت المجتمعات تحافظ على تاريخها عبر الفن، سواء عبر الرسم أو القصص التي كان تروى بين الأفراد والغناء الذي كان يروي القصص القديمة، وتبقى في الذاكرة وتنتقل من جيل إلى جيل".

وأضاف قائلاً "أعداء الشعب الكردي حاولوا عبر التاريخ، إبادة الكرد من خلال إبادة ثقافتهم، ولكن الفنانين الكرد حافظوا على ثقافتهم من خلال الفن، وعليه يجب الحفاظ على الوجود الكردي والثقافة الكردية عبر العمل الجاد والطوعي والإبداع الدائم في المجال الفني".

كما ألقى الكاتب حسين محمد علي كلمة قال فيها "تم الحفاظ على الهوية الكردية إلى الآن، بفضل تضحيات الشهداء، وعليه فإن ترسيخ تضحياتهم وإبرازها من خلال الفن عمل جاد ويتطلب التضحية".

ومن ثم ألقى الفنان التشكيلي محمد شاهين، والذي يشرف على المعرض، كلمة، شرح من خلالها اللوحات التي رسمها والتي تم عرضها، وقال إن لكل لوحة حكاية وإنه أراد شرح تفاصيل تلك الحكايات في لوحاته.

وتخلل المعرض تقديم عروض غنائية إلى جانب توجه الحضور إلى مشاهدة اللوحات التي بلغ عددها 70 لوحة، رسمت من قبل 19 فنانة شابة والفنان التشكيلي محمد شاهين.

ومن المقرر أن يستمر المعرض 3 أيام على التوالي.

والجدير بالذكر أن هذا المعرض هو الثالث من نوعه في مدينة كوباني، إذ تم تنظيم معرضين في مدينة كوباني قبل الآن، كان الأول في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018 في متحف كوباني شمال المدينة، بينما نُظم المعرض الثاني في شهر أيلول/سبتمبر عام 2019، في شارع التلل وسط مدينة كوباني.

(م ع/ج)

ANHA