ضمن المساعي الحثيثة لإيصال صوت أبناء مقاطعة عفرين المحتلة إلى المحافل الدولية عبر كافة الوسائل الممكنة ومنها الفن، افتتح كومين الرسم بالتنسيق مع مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، معرضاً للفن التشكيلي.

ونصبت خيمة المعرض في منطقة الجبانات الواقعة في القسم الشرقي بحي الشيخ مقصود في مدينة حلب، حيث حضر مراسم الافتتاح العشرات من الشخصيات النسائية من مختلف المناطق السورية إلى جانب ممثلي الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وأبناء الشهداء.

بدأت مراسم افتتاح المعرض بإلقاء كلمتين من قبل كل من الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر، والرئيسة المشتركة لكومين الرسم في مقاطعة الشهباء صباح علي.

حيّت أمينة عمر في بداية حديثها، جميع الحاضرين وشكرت جميع المساهمين في إبصار المعرض للنور، وقالت إن المعرض "يعبر عن مأساة التهجير وعن المقاومة والأمل والإصرار على العودة".

وأكدت أمينة أن احتلال تركيا لعفرين تم بمؤامرة دولية منذ أربعة سنوات، وإلى الآن ترتكب فيها القتل والدمار والنهب والتخريب والتغيير الديمغرافي، واصفةً هذه الجرائم بـ "المخطط الكبير المستمر".

أما عن سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على مدينة عفرين المحتلة، أضافت أمينة إن "الموضوع تبادل للأدوار مع الاحتفاظ بسياسة التخريب وارتكاب الجرائم والانتهاكات التي تطال المدينة".

في نهاية حديثها اعتبرت أمينة أن مثل هذه المعارض تعبر عن المأساة الحقيقية لجميع أهالي عفرين المهجرين.

بينما قالت الرئيسة المشتركة لكومين الرسم، صباح علي، إن المعرض أتى كثمرة بتعاون العديد من الفنانين، هدفهم الأساس هو التعريف بمأساة مهجري عفرين.

بعدها قص شريط الافتتاح من قبل والدة الشهيد سربلند، صباح بكرو، ليتوجه الحضور إلى المعرض لمشاهدة اللوحات المعروضة التي بلغ عددها حوالي 100 لوحة، ومشاركة 40 فنان وفنانة من مختلف الفئات العمرية.

يذكر أن المعرض سيستمر ليومين متتاليين (29-30 تشرين الأول الجاري) تستقبل فيها اللجنة التحضيرية للمعرض أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

(كروب/ س ر)

ANHA